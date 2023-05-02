هتكوا عرضهن.. أقفال على قبور البنات بباكستان لسبب صادم

تشهد باكستان أنباءً مروعة، وفقا لصحيفة ديلي تايمز، فقد بدأ الآباء في باكستان في حراسة جثث بناتهم لمنع "هتك عرض" البنات بوضع أقفال على قبورهن.

وجاء في تقرير صحيفة دايلي تايمز "يتم القيام بذلك كمحاولة يائسة لضمان قدسية الجثث في حالة قيام بعض الوحوش الدنيئة باختيارهم لإشباع شهوتهم".

وأضاف التقرير "بالنظر إلى الارتفاع المتفشي في مجامعة الميت، لا يسع المرء إلا أن يفهم رغية الآباء في حماية أحبائهم".

"إن اغتصاب امرأة كل ساعتين في بلد يعتز بقيمه الموجهة نحو الأسرة مثل باكستان قد تم الإخلال به إلى حد الانحطاط المجتمعي الجماعي، لكن المشهد المؤلم للقلب للأقفال على قبور الإناث يكفي للمجتمع بأسره أن يعلق رأسه خجلاً ولا يجرؤ أبدًا على النظر إلى ما يسمى بهتك العرض".

واختتم التقرير "لقد أوجدت باكستان مجتمعًا هائجًا ومحبطاً جنسياً لدرجة أن الناس يضعون أقفالاً على قبور بناتهم لمنعهن من التعرض للاغتصاب".