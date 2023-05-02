عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي

فودة يشارك
فودة يشارك

انطلقت  فعاليات النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2023، والذي يستمر حتى الخميس 4 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يجمع خبراء من جميع أنحاء العالم في قطاع السفر والسياحة والضيافة لاستكشاف دور الصناعة في العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية

وأعرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن سعادته لمشاركته ومشاركة المستثمرين المصريين عامة و مستثمري شرم الشيخ خاصة في هذا السوق العالمي بغرض تبادل الخبرات والترويج للمنتج السياحي المصري، وعرض خبرات مصر خلال مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022 متمنيا نجاح المؤتمر في نسخته 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

 وفي سياق متصل تفقد   محافظ جنوب سيناء و الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة الجناح المصرى بمعرض سوق السفر العربي بدبي 2023  ،

 حيث يشهد المعرض مشاركة مصرية  مشرفة من وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية والفنادق السياحية وعدد من المستثمرين المصريين

حيث يجمع خبراء من جميع أنحاء العالم في قطاع السفر والسياحة والضيافة لاستكشاف دور الصناعة في العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

 

جديرا بالذكر ان المعرض يشهد  هذا العام إطلاق جائزة "أفضل جناح مستدام في سوق السفر العربي 2023"، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها كجزء من جوائز أفضل جناح مشارك في سوق السفر العربي 2023.

فى معرض دبي

FB_IMG_1682984487236~2
FB_IMG_1682984487236~2
FB_IMG_1682984385865~2
FB_IMG_1682984385865~2
FB_IMG_1682984498805~2
FB_IMG_1682984498805~2
FB_IMG_1682984382758~2
FB_IMG_1682984382758~2
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء السفر معرض دبي يشارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

موضوعات متعلقة

بعد إجازة عيد الفطر .. إشغال سياحي يتعدى 70% بمنتجعات شرم الشيخ ودهب

ترشيحاتنا

قائمة جوائز منصة مهرجان مالمو لدعم مشاريع الأفلام

10 كلمات من دعاء النبي في الفجر .. اغتنمها الآن

سعر الدولار فى 10 بنوك اليوم الثلاثاء 2-5-2023

الأسعار الجديدة لـ اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023

مدرب الزمالك السابق عن عدم تنفيذ عقوبة كهربا: استفزاز ومجاملة للأهلي

إيلون ماسك ورئيس سبوتيفاي في خلاف جديد مع شركة آبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص سيارة هندية.. مصنوعة من الخردة وتعمل بالطاقة الشمسية

اكتشاف أقدم قطعة ذهب في التاريخ ببلغاريا.. لن تصدق عمرها

أقفال على قبور البنات بباكستان لسبب صادم

70 مليون يورو.. لماذا اشترط زيدان التعاقد مع صلاح للعودة إلى ريال مدريد؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ