فودة يشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي

انطلقت فعاليات النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2023، والذي يستمر حتى الخميس 4 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يجمع خبراء من جميع أنحاء العالم في قطاع السفر والسياحة والضيافة لاستكشاف دور الصناعة في العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية

وأعرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن سعادته لمشاركته ومشاركة المستثمرين المصريين عامة و مستثمري شرم الشيخ خاصة في هذا السوق العالمي بغرض تبادل الخبرات والترويج للمنتج السياحي المصري، وعرض خبرات مصر خلال مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022 متمنيا نجاح المؤتمر في نسخته 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

وفي سياق متصل تفقد محافظ جنوب سيناء و الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة الجناح المصرى بمعرض سوق السفر العربي بدبي 2023 ،

حيث يشهد المعرض مشاركة مصرية مشرفة من وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية والفنادق السياحية وعدد من المستثمرين المصريين

حيث يجمع خبراء من جميع أنحاء العالم في قطاع السفر والسياحة والضيافة لاستكشاف دور الصناعة في العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

جديرا بالذكر ان المعرض يشهد هذا العام إطلاق جائزة "أفضل جناح مستدام في سوق السفر العربي 2023"، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها كجزء من جوائز أفضل جناح مشارك في سوق السفر العربي 2023.

فى معرض دبي

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