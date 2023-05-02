وزير النقل الأردني: العاصمة الإدارية عمل هندسي فريد ومبهر يدعو للفخر

أعرب وزير النقل الأردني المهندس ماهر أبو السمن، عن سعادته البالغة بتواجده في مقر وزارة النقل المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واصفا العاصمة الإدارية بأنها عمل هندسي فريد ومبهر يدعو للفخر.

وقدم وزير النقل الأردني، التهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة والشعب المصري على هذا الإنجاز الضخم.

جاء ذلك خلال ترأس الفريق كامل الوزير وزير النقل بمقر وزارة النقل بالعاصمة المصرية الإدارية الجديدة الاجتماع الثمانين للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل الأردني المهندس ماهر أبو السمن، وأحمد خلف مندوبا عن وزير النقل العراقي، بالإضافة إلى رئيس وقيادات الشركة.

وأشار وزير النقل الأردني إلى إن اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، فرصة لالتقاء الأشقاء وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مجالات النقل، خاصة مع عمق الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، مشدداً على أهمية تعزيز وتوثيق أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث في المجالات كافة.