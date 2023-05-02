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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شعرك بيقع ومحتارة.. ضعي هذه الفيتامينات وشاهدي ماذا يحدث

الشعر
الشعر

تحلم كل فتاة بشعر حرير وطويل، فالشعر يشعر المرأة بأنوثتها وهو بمثابة تاج على رأسها يزينها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تجربة هذه الفيتامينات التى تساعد على تقوية وتطويل الشعر .

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طريقة عمل المجدرة العربية

 

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فيتامينات ضرورية لتقوية الشعر.

فيتامينات ضرورية لتقوية الشعر ما يلي  :-


· فيتامين A حيث يعدّ من مجموعة مضادات الأكسدة، التي تقوّي بصيلات الشعر، ويمكنك الحصول عليه من الأسماك، واللحوم، والبيض، والمشمش.


· فيتامين C الذي يعدّ من مضادات الأكسدة أيضاً، حيث يساعد على الحفاظ قوة وكثافة الشعر، ويمكنك الحصول عليه من الحمضيات، والكيوي، والأناناس، والسبانخ.


· فيتامين E ويعدّ من مضاداة الأكسدة القوية، حيث يحمي فروة الرأس من القشرة، والشعر من التقصّف، ويمكنك الحصول عليه من المكسّرات، والحبوب الكاملة، وأوراق الخضروات الخضراء.


· البيوتين يعد من الفيتامينات المهمة جداً للشعر فهو يعمل على وقف تساقط الشعر، ومنع تجعّده، ويمكنك الحصول عليه من الأرز، والحبوب الكاملة كالشوفان.


.  فيتامين B3 الذي يقوي الدورة الدموية وبذلك يساعد في تغذية الشعر، ومنع تساقطه، ويمكنك الحصول عليه من اللحوم، والأسماك، والدواجن. 


· فيتامين B5 الذي يساعد في منع ظهور الشيب، ووقف تساقط الشعر، ومصادره صفار البيض، والخيار، واللحوم، ومنتجات الألبان.

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