ارتكب 3 وقائع.. حبس لص الهواتف المحمولة بالقاهرة

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته هاتف محمول "مجهول المصدر" حال عرضه على أحد محال بيع الهواتف المحمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.

وبمناقشته عن مصدره اعترف بسرقته من داخل محل هواتف محمولة كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بأسلوب " المغافلة"، وأقر بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" وارتكابه عدد ( 3 ) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب .. وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.