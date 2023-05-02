بأسلوب التسلق.. حبس لص المساكن في القاهرة

قررت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق.

وكلفت النيابة، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، ونشاط المتهم، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد ضبطت شخصا- له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان-؛ لسرقته شاشة تليفزيون من داخل شقة تمتلكها إحدى السيدات، والكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وبتطوير مناقشته؛ أقر بأنه وراء ارتكاب واقعة سرقة هاتف من داخل مسكن أحد الأشخاص بذات الناحية.

وجرى بإرشاد المتهم، ضبط المسروقات المُستولى عليها، في مسكنه.

واتخذت الإجراءات القانونية، إلى أن صدر القرار المتقدم.