عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| ندوة للمذيع خالد عليش بجامعة عين شمس اليوم.. إعلام القاهرة تنظم دورات تدريبية خلال مايو

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. انطلاق منتدى شباب الباحثين بكلية الألسن جامعة عين شمس
ينطلق اليوم الثاني من مايو، منتدى شباب الباحثين في دورته  التاسعة بكلية الألسن جامعة عين شمس تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في  دراسات  اللغة والادب والترجمة " ويستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الباحثين الشباب من مختلف الجامعات المصرية.

اليوم..أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تنظم ندوة للمذيع خالد عليش
تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، ندوة  بحضور المذيع « خالد عليش » تحت شعار « الشباب والمستقبل » «معاك في السكة» وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثاني من مايو  السـاعة ١٢ ظهراً بكلية الهندسة - قاعة الإحتفالات الكبرى .

علوم حلوان: امتحانات نهاية العام 21 مايو
كشف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، عن المواعيد المقترحة لـ جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

إعلام القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية خلال شهر مايو.. تفاصيل
أعلن مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تنظيم كورس للتقديم التلفزيوني خلال الفترة المقبلة.

جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية.. اليوم
ينظم مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية ومكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة، اليوم، ندوة بعنوان "الاتجاهات القانونية المعاصرة في مجال حقوق الملكية الفكرية"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة .

التعليم العالي تعلن مد قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025 ببرنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب)
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية  الفرنسية  والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى ، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى،  يسر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن تعلن عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025

 

اخبار التعليم جامعة عين شمس كلية الألسن جامعة عين شمس طلاب من اجل مصر أسرة طلاب من أجل مصر خالد عليش ندوة للمذيع خالد عليش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

ترشيحاتنا

وزير التعليم: 25102 طالب شاركوا في أولمبياد المحافظات الحدودية فازوا جميعا

مش عارف أنام .. ما علاقة ما كتبه مصطفى درويش بوفاته

الهجرة: الجالية المصرية بالسودان هي الأكبر.. وأعدنا ما يزيد على 60% منهم

الصحف تبرز حضور الرئيس السيسي الاحتفال بعيد العمال في الصالحية الجديدة

رئيس وزراء فلسطين يتهم الاحتلال الإسرائيلي بقتل الأسير خضر عدنان عمدا

الداخلية تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

شاهد.. لحظة سقوط باب زجاجي على الزبائن في مطعم صيني

دايت ورياضة.. القط الأسمن في العالم يخضع لنظام غذائي لإنقاص الوزن

متعدد المواهب.. ذكرى رحيل ليوناردو دافنشي أشهر رسامي العالم |نوستالجيا

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ