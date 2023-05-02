أخبار التعليم| ندوة للمذيع خالد عليش بجامعة عين شمس اليوم.. إعلام القاهرة تنظم دورات تدريبية خلال مايو

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. انطلاق منتدى شباب الباحثين بكلية الألسن جامعة عين شمس

ينطلق اليوم الثاني من مايو، منتدى شباب الباحثين في دورته التاسعة بكلية الألسن جامعة عين شمس تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في دراسات اللغة والادب والترجمة " ويستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الباحثين الشباب من مختلف الجامعات المصرية.

اليوم..أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تنظم ندوة للمذيع خالد عليش

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، ندوة بحضور المذيع « خالد عليش » تحت شعار « الشباب والمستقبل » «معاك في السكة» وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثاني من مايو السـاعة ١٢ ظهراً بكلية الهندسة - قاعة الإحتفالات الكبرى .

علوم حلوان: امتحانات نهاية العام 21 مايو

كشف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، عن المواعيد المقترحة لـ جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

إعلام القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية خلال شهر مايو.. تفاصيل

أعلن مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تنظيم كورس للتقديم التلفزيوني خلال الفترة المقبلة.

جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية.. اليوم

ينظم مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية ومكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة، اليوم، ندوة بعنوان "الاتجاهات القانونية المعاصرة في مجال حقوق الملكية الفكرية"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة .

التعليم العالي تعلن مد قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025 ببرنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب)

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية الفرنسية والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى ، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى، يسر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن تعلن عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025