مفاجأة عن الحارس الشخصي للفرقة العالمية باك ستريت بويز

أحيا فريق موسيقى البوب الأمريكية الشهيرة "باك ستريت بويز - backstreet boys"، اولى حفلات الفريق في مصر، مساء امس الاثنين على أرض مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وكشف الفريق مفاجأة حيث أعلنوا أن الحارس الشخصي للفريق والذي يدعي مايك هو مصري الجنسية ؛ حيث لقى ترحيبا كبيرا من الجمهور الحاضر .

وأعرب الفريق عن سعادته بتواجدهم في مصر أرض التاريخ ؛ مؤكدين أن الطعام في مصر شهي للغاية.

كما أكدوا أنهم تأخروا في زيارتهم لمصر ويرغبوا في زيارتها مرة أخرى .

باك ستريت بويز:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الفرقة الغنائية الأمريكية "باك ستريت بويز"، وذلك على هامش زيارتها الحالية لمصر لإحياء حفل جماهيري، وذلك ضمن جولتها حول العالم والتي تتضمن حفلات بدول إفريقيا والشرق الأوسط والهند.

وكان في استقبال الفرقة الغنائية الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بأعضائها وقدم لهم الهدايا التذكارية، كما قام بتعريفهم بالموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافى، مشيرًا الى أهمية المتحف فى الحفاظ على التاريخ والتراث المصرى على مر العصور.

وخلال الجولة أعرب أعضاء الفرقة عن انبهارهم بما شاهدوه من مقتنيات أثرية متميزة، ومدي عراقة الحضارة المصرية القديمة، كما أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في المتحف واصفين إياه بالصرح الشامخ الشاهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة، ومؤكدين أنهم سينقلون انطباعاتهم عن المتحف لكل مكان يزورونه في دول العالم.