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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص سرق شقة في التجمع الخامس

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة هاتف محمول ومتعلقات شخصية، من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وكلفت النيابة، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، ونشاط المتهم، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد ضبطت شخصا؛ لسرقته هاتفا محمولا ومتعلقات شخصية من داخل إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على النافذة".

وجرى بإرشاد المتهم،  ضبط المسروقات المُستولى عليها في مسكنه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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