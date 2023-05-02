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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس تاجرة هيروين في روض الفرج

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة في محكمة جنح روض الفرج، تجديد حبس ربة منزل، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بحيازة كمية من مخدر الهيروين في روض الفرج، بقصد الاتجار.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بحبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها؛ لحيازتها كمية من مخدر الهيروين في روض الفرج.

وكان رجال أمن القاهرة، قد عثروا على كمية من مخدر الهيروين بحوزة إحدى السيدات في القاهرة، بقصد الاتجار، وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، مزاولة إحدى السيدات- (لها معلومات جنائية) مقيمة بدائرة القسم- نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتتخذ من الشقة سكنها، وكرا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

وأمكن ضبطها حال تواجدها في الشقة سكنها، وضبط بحوزتها “كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالي- 2 ميزان حساس- هاتف محمول”.

وبمواجهتها؛ اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائها، والميزان بقصد وزن المادة المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطها الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 80,000 ألف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية إلى أن صدر القرار المتقدم.

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