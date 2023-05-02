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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| مفاجأة عن الحارس الشخصي لـ«باك ستريت بويز» في مصر.. وسر تغيير الراحل مصطفى درويش لاسمه الفني

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاحداث العالمية والمحلية الهامة عن مصطفى درويش و باك ستريت بويز:


مفاجأة عن الحارس الشخصي للفرقة العالمية باك ستريت بويز

أحيا فريق موسيقى البوب الأمريكية الشهيرة "باك ستريت بويز - backstreet boys"، اولى حفلات الفريق في مصر، مساء امس الاثنين على أرض مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

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عاد الفنان محمد ممدوح ليواصل تصوير فيلمه الجديد "وش في وش"، والذي تشاركه بطولته أمينة خليل.

5 مايو.. هبة طوجي تطلق ألبومها الجديد "بعد سنين"


طرحت النجمة اللبنانية هبة طوجي الفيديو التشويقي لأغنيتها المصورة الجديدة "بعد سنين"، والمقرر إطلاقها رسميًا مساء الجمعة، بالتعاون مع يونيفرسال أرابيك ميوزك العالمية.


قبل وفاته.. تعرف على سر تغيير مصطفى درويش لاسمه الفني


أعلن الراحل مصطفى درويش  منذ فترة عن تنازله عن اسمه الفني، بسبب مشاكل تعرض لها زميله الفنان الذي يحمل نفس الاسم، موجهًا رسالة للمنتجين: «يا جماعة أنا اسمي مصطفى حسين درويش، والأستاذ أحق بالاسم مني».

 

قائمة جوائز منصة مهرجان مالمو لدعم مشاريع الأفلام

تستمر أنشطة مهرجان مالمو الثالث عشر للسينما العربية بكثافة وزخم، وقد شهد اليوم الرابع للمهرجان (الاثنين 1 مايو) فعاليات متنوعة، من عروض جماهيرية لأنشطة مخصصة لمحترفي الصناعة لورش تستهدف المواهبذ السينمائية الشابة.

مصطفى درويش باك ستريت بويز

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