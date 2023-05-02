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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تنهي متطلبات التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد 11 مايو

صدى البلد

قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستنهي متطلبات التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) للمسافرين الدوليين والعاملين الفيدراليين في 11 مايو ، عندما تنتهي حالة الطوارئ الصحية العامة لفيروس كورونا.

في فبراير ، صوت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء شرط تطعيم معظم المسافرين جواً من الأجانب ضد COVID-19 ، وهو أحد القيود القليلة المتبقية على السفر الوبائي التي لا تزال سارية.

أسقطت إدارة بايدن في يونيو الماضي مطلبها بأن الأشخاص الذين يصلون إلى الولايات المتحدة عن طريق الجو يجب أن يكون اختبارهم سلبيًا لـ COVID ، لكنهم أبقوا في أماكنهم الخاصة بمتطلبات التطعيم الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لمعظم المسافرين الأجانب.

منعت القواعد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش من المشاركة في بعض البطولات الأمريكية لأنه لم يتم تطعيمه ضد COVID-19 ، ولكن اعتبارًا من 12 مايو يمكنه المشاركة واللعب بحرية في البطولات الأمريكية الكبرى مثل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

كما قالت وزارة الأمن الداخلي يوم الاثنين اعتبارًا من 12 مايو ، أنها لن تطلب بعد الآن من المسافرين غير الأمريكيين الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر منافذ الدخول البرية والعبارات التطعيم ضد COVID-19 وتقديم دليل على التطعيم عند الطلب.

لم يتم تطبيق قواعد إدارة بايدن التي فرضت في سبتمبر 2021 والتي تتطلب تلقيح حوالي 3.5 مليون موظف ومقاول فيدرالي أو مواجهة الفصل أو الإجراءات التأديبية لأكثر من عام بعد سلسلة من الأحكام القضائية.

أيدت محكمة استئناف فيدرالية ، في مارس ، قراراً بمنع إنفاذ شرط لقاح الموظف.

طلب البيت الأبيض من الوكالات الفيدرالية في أكتوبر 2022 عدم إنفاذ متطلبات لقاح المقاول حتى بعد رفع أمر قضائي على مستوى البلاد.

قالت إدارة الصحة والخدمات البشرية إنها ستبدأ عملية إنهاء متطلبات التطعيم لمعلمي برنامج Head Start ومنشآت الرعاية الصحية المعتمدة من الحكومة.

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