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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آبار المراقبة.. خطوات وزارة الري للحفاظ على المياه الجوفية غير المتجددة

صدى البلد

تعد المياه الجوفية من أهم مصادر المياه  الغير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل الى حوالى ١ كيلومتر بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه .

طرق الحفاظ على المياه الجوفية 

وللحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام ، واعتماد النهج العملي فى الإدارة ، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم يجب مراعاة عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية ، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، والتي تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفي بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة .

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى ، وإستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة .

ويتم الآن التوسع في التحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلاً عن الري بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة ، ومراعاة استخدام نظم الري الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية ، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، والتأكيد على أهمية التوسع في التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية ، بالشكل الذي يحقق تقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى .

 

وعن ذلك قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري السابق ورئيس المجلس العربي للمياه، إن مصر ضمن الدول العربية التي تعاني من الجفاف فلا تستطيع توفير احتياجاتها المائية، وتعداد العالم العربي 5% من تعداد العالم لكن الموارد المائية موجودة تكفى 1% ، ولمواجهة هذا النقص هناك طرق منها ترشيد الاستهلاك وتبطين الترع واستخدام طرق الري الحديثة لتوفير المياه.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على المياه الجوفية العميقة الموجودة من خلال متابعة منسوب المياه والتغيرات التي تحدث لأنها مورد غير متجدد.

 

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