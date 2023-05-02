شاهد.. لحظة سقوط باب زجاجي على الزبائن في مطعم صيني

عندما يخرج الناس لتناول الطعام، فإنهم عادةً ما يرغبون في الاستمتاع بأنفسهم أو بصحبة أصدقائهم جنبًا إلى جنب مع الطعام والشراب الجيد، ولن يتوقع أحد أبدًا مشاهدة أو التعرض لحادث يهدد الحياة في مثل هذه البيئة السعيدة.

لكن في حادثة مروعة، انفصل باب زجاجي ثقيل وزنه 45 كجم عن إطاره وكاد يصيب الزبائن أثناء تناول الطعام في مطعم في Zhengshou الصينية.

يوثق الفيديو الذي نشرته صحيفة Viral Press، ظهرت مجموعات من الأشخاص يتحدثون ويستمتعون بالطعام والشراب في الهواء الطلق داخل مطعم.

وفجأة، يسقط فوقهم باب زجاجي ثقيل بسمك 45 كجم (100 رطل) بعد أن انفصل عن إطاره.

ينقلب الباب على طاولة من 4 أفراد ويكاد يضرب رأسهم، حيث ظهرت أصوات الصراخ من الزبائن المذعورين في المطعم.

لحسن الحظ، اصطدم الباب بذراع الشخص اليمنى وارتد في النهاية إلى كتفه، مما أدى إلى إصابته بإصابة خطيرة في الرأس.

علاوة على ذلك، في لقطة من كاميرات المراقبة، وظهر صاحب المطعم يقفز إلى مكان الحادث ويمسك بالباب الزجاجي لسحبه بعيدًا عن الطاولة.

ووفقًا لما ذكره صاحب المطعم، لم يتم إصلاح الباب الزجاجي بشكل صحيح عند تثبيته مما تسبب في وقوع الحادث.