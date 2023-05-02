أخبار التكنولوجيا| مستقبل الوظائف 2023.. المنتدى الاقتصادي العالمي يكشف الأسرع نموا وتراجعا.. وواتساب يحذر المستخدمين من اختراق حساباتهم بهذه الطرق

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



حذر تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب، جميع مستخدميه، من سرقة الحسابات الخاصة بهم على التطبيق، حيث يمكن للهاكرز سرقة الأموال أو المعلومات الشخصية الخاصة بهم، وربما حتى تثبيت برامج ضارة وخطيرة على أجهزتهم.



يبدو أن طرز Pro المتميزة في هواتف آيفون iPhone 15 ستحصل على ميزات فائقة وتغييرات كبير تجعلها تتفوق وبقوة على سابقتها iPhone 14 Pro بدءا من التصميم والمواد المستخدم إلى الكاميرا والمعالج ومعدل سرعة الشحن.



انتقد رجل الأعمال ومالك تويتر، إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي، شركة آبل مجددا بسبب قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، والذي يتطلب رسوما “مجحفة” من المطورين تقدر بـ 30 % على كل تطبيق داخل المتجر.

يبدو أن الوتيرة المتسارعة للذكاء الاصطناعي تعمل على إعادة تشكيل سوق العمل العالمي ، حيث ستشهد الوظائف خلال السنوات الخمس المقبلة تغييرات جذرية فبعضها سيشهد نموا كبيرا والبعض الآخر سيصيبه تراجعا غير مسبوق.



حذرت شركة جوجل من عملية احتيال جديدة تشكل تهديدًا كبيرا لحسابات المستخدمين البنكية، وذلك من خلال هجوم إلكتروني يستهدف انتحال علامة Google جوجل التجارية لإغراء المستخدمين بالدخول على رابط يدعى "برنامج المكافآت عبر الإنترنت".

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات عن انخفاض بنسبة 95٪ في الأرباح التشغيلية للربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



كشفت تقارير أن شركة Redmi ريدمي، العلامة التجارية الفرعية لشاومي، تعتزم إطلاق هاتف ذكي جديد خلال الفترة المقبلة بعدد من المواصفات المميزة، من بينها دعم الشحن السريع بقوة 210 وات.