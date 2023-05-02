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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمو الجولات السياحية في روسيا يعلنون استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والرباط

روسيا
روسيا

أفاد اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا، بأن موسكو والرباط استأنفتا حركة النقل الجوي، اليوم الثلاثاء، وتم إطلاق رحلات مباشرة بين موسكو والدار البيضاء.

وقال منظمو الرحلات السياحية في روسيا - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم - إنه سيتم تسيير الرحلات على طريق موسكو "مطار دوموديدوفو"، الدار البيضاء، مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والجمعة حتى نهاية موسم الصيف، وستكون فترة الطيران 6 ساعات و15 دقيقة.

وعلقت الخطوط الجوية الملكية المغربية، في مارس 2022 الرحلات الجوية إلى روسيا، وقبل ذلك كانت الشركة قد علقت الرحلات إلى روسيا بسبب وباء "كوفيد-19"، وتم تعليق الرحلات الجوية في مارس 2020، واستؤنفت في أوائل فبراير 2022، وتم تعليقها مرة أخرى بعد شهر.

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