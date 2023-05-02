عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهود متواصلة بأسوان للاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل بأسوان

جهود متواصلة تنفذها الأجهزة المعنية داخل محافظة أسوان،  والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة لإنهاء الأعمال الجارية للاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

ويأتى ذلك فى ظل إطلاق المنظومة تجريبياً في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، والتى تصل إلى 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية بمخلفةأنحاء المحافظة .

محافظ أسوان: الحكومة تشيد بتكاتف الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات أحداث السودان

جامعة أسوان تشارك بورش عمل الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

التأمين الصحى الشامل 

وسوف يستفيد من المنظومة الجديدة أكثر من 1.6 مليون نسمة ، ويتم تجهيز كافة الصروح الطبية من المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من خلال تحويلها إلى بانوراما جمالية متكاملة بلمسات حضارية راقية ، ودعمها بمختلف الكوادر الطبية من أطقم الأطباء والتمريض وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ليتم تقديم الخدمات الصحية المتنوعة بجودة عالية للمواطن الأسوانى ، وتوجد هناك تكليفات للمسئولين بضرورة دخول أى موقع خدمى يتم الإنتهاء منه للخدمة حتى يتسنى جنى المواطنين لثمار هذه الإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام . 

ومن المستشفيات التي تم تشغيلها مستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان، والتى تضم 251 سرير ، بجانب أقسام العيادات الخارجية بإجمالى 14 عيادة، والداخلى والطوارئ والعمليات ومناظير الجهاز الهضمى والعلاج الطبيعى والمعمل الإكلينيكى والغسيل الكلوى،  وكذا أقسام الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسى والموجات فوق الصوتية والماموجرافى و C.ARM ، فضلاً عن الحضانات بواقع 13 حضان.

فيما جارى أعمال تجهيز وفرش مستشفى دراو المركزى بمدينة دراو، بطاقة 137 سرير، و13 عيادة خارجية لتقدم خدماتها لأكثر من 132 ألف نسمة تمهيداً لتشغيلها تجريبياً ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل. 

محافظ أسوان يترأس اجتماع لجنة القيادات لإجراء تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية

الأسر السودانية تشكر الرئيس السيسي.. ومحافظ أسوان يتفقد الخدمات بالموقف الدولي بكركر

المستشفيات

وكذلك الأعمال الجارية بمستشفى كوم أمبو المركزى، والتى تتم على مرحلتين للمبنى القديم ، والمبنى الجديد بطاقة 180 سرير فى مختلف الخدمات العلاجية، بجانب 10 عيادات خارجية بما يساهم فى خدمة أكثر من 416 ألف نسمة، وتم توجيه إنذار شديد اللجهة للجهة المنفذة لنهو وتلافى كافة الملاحظات، مع تذليل العقبات لنهو توصيل الكهرباء للمستشفى حتى يتسنى تجهيزها بشكل كامل .

وفي مدينة إدفو شمال المحافظة بدأ التشغيل التجريبى بعدد من الأقسام داخل مستشفى حورس العام ( إدفو العام سابقاً ) والتى شملت قسمى الأطفال والمبتسرين، بالإضافة إلى العيادات الخارجية ، فيما جارى تشغيل جميع أقسام المستشفى تباعاً، وجارى تنفيذ أعمال التجهيزات الكاملة داخل 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة بتكلفة إجمالية وصلت لحوالى 12.3 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية إستعداداً لتطبيق المنظومة الجديدة .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان التامين الصحي الشامل اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

أخبار الرياضة| الزمالك ينسحب من السوبر ويقيم دعوى قضائية.. اتحاد الكرة مهدد بالرحيل بسبب كهربا.. تفاصيل جديدة بشأن طعن الأهلي ضد لجنة الانضباط

البديل جاهز.. أول رد لاتحاد الكرة بعد انسحاب الزمالك من السوبر

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

موضوعات متعلقة

جامعة أسوان تشارك بورش عمل الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة من الاعتقالات في بيت لحم ورام الله

لم يحلق فوق مناطق عسكرية أو قومية.. هل يسقط الجيش الأمريكي منطاد هاواي

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش.. تفاصيل

أسعار أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر موديل 2023 .. صور

هل يشترط مسح بعض الرأس وحكم من ترك التسمية قبل الوضوء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة فى عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش عارف أنام .. ما علاقة ما كتبه مصطفى درويش بوفاته

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

شاهد.. لحظة سقوط باب زجاجي على الزبائن في مطعم صيني

دايت ورياضة.. القط الأسمن في العالم يخضع لنظام غذائي لإنقاص الوزن

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ