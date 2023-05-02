جهود متواصلة بأسوان للاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل

جهود متواصلة تنفذها الأجهزة المعنية داخل محافظة أسوان، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة لإنهاء الأعمال الجارية للاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويأتى ذلك فى ظل إطلاق المنظومة تجريبياً في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، والتى تصل إلى 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية بمخلفةأنحاء المحافظة .

التأمين الصحى الشامل

وسوف يستفيد من المنظومة الجديدة أكثر من 1.6 مليون نسمة ، ويتم تجهيز كافة الصروح الطبية من المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من خلال تحويلها إلى بانوراما جمالية متكاملة بلمسات حضارية راقية ، ودعمها بمختلف الكوادر الطبية من أطقم الأطباء والتمريض وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ليتم تقديم الخدمات الصحية المتنوعة بجودة عالية للمواطن الأسوانى ، وتوجد هناك تكليفات للمسئولين بضرورة دخول أى موقع خدمى يتم الإنتهاء منه للخدمة حتى يتسنى جنى المواطنين لثمار هذه الإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام .

ومن المستشفيات التي تم تشغيلها مستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان، والتى تضم 251 سرير ، بجانب أقسام العيادات الخارجية بإجمالى 14 عيادة، والداخلى والطوارئ والعمليات ومناظير الجهاز الهضمى والعلاج الطبيعى والمعمل الإكلينيكى والغسيل الكلوى، وكذا أقسام الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسى والموجات فوق الصوتية والماموجرافى و C.ARM ، فضلاً عن الحضانات بواقع 13 حضان.

فيما جارى أعمال تجهيز وفرش مستشفى دراو المركزى بمدينة دراو، بطاقة 137 سرير، و13 عيادة خارجية لتقدم خدماتها لأكثر من 132 ألف نسمة تمهيداً لتشغيلها تجريبياً ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل.

المستشفيات

وكذلك الأعمال الجارية بمستشفى كوم أمبو المركزى، والتى تتم على مرحلتين للمبنى القديم ، والمبنى الجديد بطاقة 180 سرير فى مختلف الخدمات العلاجية، بجانب 10 عيادات خارجية بما يساهم فى خدمة أكثر من 416 ألف نسمة، وتم توجيه إنذار شديد اللجهة للجهة المنفذة لنهو وتلافى كافة الملاحظات، مع تذليل العقبات لنهو توصيل الكهرباء للمستشفى حتى يتسنى تجهيزها بشكل كامل .

وفي مدينة إدفو شمال المحافظة بدأ التشغيل التجريبى بعدد من الأقسام داخل مستشفى حورس العام ( إدفو العام سابقاً ) والتى شملت قسمى الأطفال والمبتسرين، بالإضافة إلى العيادات الخارجية ، فيما جارى تشغيل جميع أقسام المستشفى تباعاً، وجارى تنفيذ أعمال التجهيزات الكاملة داخل 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة بتكلفة إجمالية وصلت لحوالى 12.3 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية إستعداداً لتطبيق المنظومة الجديدة .