عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط حلب

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط مدينة حلب، وأسقطت عددا من صورايخه.

ونقلت الهيئة، عن مصدر عسكري سوري، أن "العدو الإسرائيلي" استهدف محيط مطار حلب ومعامل الدفاع بخمسة صواريخ جو أرض، فيما تصدت الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي وأسقطت عددا منها، فيما تجري الآن عملية تقييم الأضرار الناتجة عن هذا العدوان.

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قد أعلنت- يوم السبت الماضي- أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص شنتها الطائرات الإسرائيلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

ترشيحاتنا

وزير التعليم: 25102 طالب شاركوا في أولمبياد المحافظات الحدودية فازوا جميعا

مش عارف أنام .. ما علاقة ما كتبه مصطفى درويش بوفاته

الهجرة: الجالية المصرية بالسودان هي الأكبر.. وأعدنا ما يزيد على 60% منهم

الصحف تبرز حضور الرئيس السيسي الاحتفال بعيد العمال في الصالحية الجديدة

رئيس وزراء فلسطين يتهم الاحتلال الإسرائيلي بقتل الأسير خضر عدنان عمدا

الداخلية تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

شاهد.. لحظة سقوط باب زجاجي على الزبائن في مطعم صيني

دايت ورياضة.. القط الأسمن في العالم يخضع لنظام غذائي لإنقاص الوزن

متعدد المواهب.. ذكرى رحيل ليوناردو دافنشي أشهر رسامي العالم |نوستالجيا

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ