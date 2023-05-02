التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط حلب

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط مدينة حلب، وأسقطت عددا من صورايخه.

ونقلت الهيئة، عن مصدر عسكري سوري، أن "العدو الإسرائيلي" استهدف محيط مطار حلب ومعامل الدفاع بخمسة صواريخ جو أرض، فيما تصدت الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي وأسقطت عددا منها، فيما تجري الآن عملية تقييم الأضرار الناتجة عن هذا العدوان.

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قد أعلنت- يوم السبت الماضي- أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص شنتها الطائرات الإسرائيلية.