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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتقديم 500 مليون دولار لتعزيز السلام بأفريقيا

صدى البلد

   تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بتقديم حوالي 500 مليون دولار من الدعم المالي لإفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ لتعزيز السلام والاستقرار في القارة.
 

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن كيشيدا تأكيده - خلال اجتماعه مع الرئيس الغاني نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو، اليوم الثلاثاء - أهمية توفير تمويل إنمائي يتسم بالشفافية والنزاهة.


وقال كيشيدا - عقب محادثاتهما في العاصمة الغانية (أكرا) - إن النمو الاقتصادي "لا يمكن أن يتحقق بدون السلام والاستقرار" ، واعدا بدعم دول منطقة الساحل الإفريقية التي لا تزال تواجه تهديدات من المتطرفين، موضحا أنه سيجري مناقشات حول المنطقة بقمة مجموعة السبع في دائرته الانتخابية بهيروشيما في وقت لاحق من هذا الشهر.
 

وتعهد رئيس الوزراء الياباني بدعم غانا في مجالات عديدة، مثل الاستثمار والبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية وزيادة إنتاج الأرز والأمن الغذائي.


من جانبه، أعرب أكوفو-أدو، عن استعداده لتحسين الوضع المالي لبلاده، لافتا إلى أن الدولة الإفريقية تكافح للوفاء بالتزامات ديونها.


وأشار إلى أن غانا صوتت باستمرار لصالح قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين العملية الروسية على أوكرانيا".. مؤكدا أنه من غير المقبول لقوة كبرى أن تتجاهل سيادة دولة أصغر، وشدد على أن أي عمل يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة "أمر غير مقبول".


تأتي رحلة كيشيدا الأولى إلى إفريقيا منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021 في الوقت الذي يحاول فيه تعزيز العلاقات مع "الجنوب العالمي" قبل قمة مجموعة السبع.
 

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