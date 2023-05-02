بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف آيفون iPhone 13 و iPhone 14 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

ولحسن الحظ يقدم موقع أمازون الهند خصم رائع على هاتف آيفون iPhone 13 بقيمة 18 ألف روبية هندية أي ما يعادل 6660 جنيه مصري ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 62 ألف روبية هندية.

وبجانب ذلك ، يقدم موقع أمازون الهند خصم رائع على هاتف آيفون iPhone 14 بقيمة 8000 روبية هندية ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 72 ألف روبية هندية أي ما يعادل تقريبا 26 ألف جنيه مصري.

أقوى عروض الثلاثاء على هاتفي iPhone 13 و 14



مواصفات هاتف iPhone 13

يأتى هاتف iPhone 13 بشاشة قياس 6.1 بوصة مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وبطارية جيدة سعة 3240 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن العكسي.

يتيج لك هاتف iPhone 13 الحصول على خدمات أحدث نظام تشغيل حالي من آبل وهو IOS 16، ومقاوم للماء والغبار.

جدير بالذكر أن هاتف iPhone 13 كان قد صدر في عام 2021، ويقدم أداءً مثاليا، مع كاميرا أساسية مزدوجة محسنة تماماً بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية قوية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple A15.

مواصفات هاتف iPhone 14

يأتى هاتف iPhone 14 شاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” للكاميرا الأمامية.

يطرح هاتف iPhone 14 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يتوفر هاتف iPhone 14 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

يحمل هاتف iPhone 14 بطارية بسعة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 20 وات.