انتشال حطام مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية بـ "أوكيناوا" اليابانية

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء انتشال حطام مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية من المياه في محافظة "أوكيناوا" الجنوبية، وذلك بعد اختفائها من على شاشة الرادار بالقرب من جزيرة "مياكوجيما" في 6 أبريل الماضي.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه عثر على حطام المروحية على عمق 106 أمتار، وتم رفعه على سطح إحدى سفينتي الإنقاذ الخاصتين اللتين شاركتا في العمل في حوالي الساعة 45ر11 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرة إلى أنه تم استخدام شبكة كبيرة لرفع الحطام.



وتعتزم قوات الدفاع الذاتي البرية استعادة مسجل الرحلة والتحقيق في سبب الحادث.



وقد تأكد وفاة 6 من بين 10 أشخاص كانوا على متن المروحية، ومازالت عمليات البحث جارية عن المفقودين.