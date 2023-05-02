عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: قرارات الرئيس السيسي تعكس تقديره لـ عمال مصر ودورهم في البناء والتنمية

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب 

أشادت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب  بالقرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والتي تعكس حرص القيادة السياسية على دعم ومساندة العمال ورعايتهم، وتقديره لقيمة العمل ومكانة عمال مصر ودورهم في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة . 

 

 وقالت " نبيه " في تصريحات صحفية لها اليوم  أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى توفر مزيد من  الحماية الاجتماعية  لعمال مصر الأوفياء، فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم، ومنها مصر جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها علي الجميع  ، موضحة أن قرار الرئيس السيسي  إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وتوفير بيئة عمل آمنة، والالتزام بمعايير العمل الدولية تعزز من الحماية الإجتماعية لتلك الفئات .

 

وأشارت عضو النواب  إلى أهمية ما ذكره الرئيس بشأن التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "5%"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل، موضحاً أن ذلك سيدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ويساهم في دمجهم مجتمعيا، كما أنه سيعزز حالة الحماية الاجتماعية التى تحاول الدولة توسييع مظلتها لتشمل أكبر عدد ممكن من المصريين.

 

وأضافت" نبيه "  أن حزمة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفال بعيد العمال، تساهم فى تنمية مهارات العمال من خلال التوسع فى برامج التدريب للشباب من الجنسين والاستمرار فى تطوير المراكز التدريبية التى تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، لمواكبة سوق العمل، فضلا عن سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، فضلا عن قيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا.

 

وأكدت " نبيه" على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، ليخرج قانون متوازن يرضي جميع أطراف الإنتاج .

شيماء محمود نبيه عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الجمهورية الجديدة العمال عيد العمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش.. تفاصيل

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

كيف تعرف أن الفرج قريب؟.. الإفتاء: بـ 9 علامات تحدث أمام عينيك

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

البديل جاهز.. أول رد لاتحاد الكرة بعد انسحاب الزمالك من السوبر

ترشيحاتنا

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 15 ألف حالة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

قاد معركة الأمعاء الخاوية 86 يوما.. من هو الشهيد الأسير خضر عدنان؟

استصدار شهادات الكربون.. القصير يبحث مع الغرفة التجارية الألمانية سبل التعاون المشترك

الخارجية الأوكرانية تعتذر عن صورة أثارت غضبا على تويتر

الدائري الآن .. حالة المرور على الطرق الصحراوية

اليوم العالمي للربو.. 6 أشياء تزيل السموم والمخاط المتراكم في الرئتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للربو.. 6 أشياء تزيل السموم والمخاط المتراكم في الرئتين

مش عارف أنام .. ما علاقة ما كتبه مصطفى درويش بوفاته

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

شاهد.. لحظة سقوط باب زجاجي على الزبائن في مطعم صيني

فيديو

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ