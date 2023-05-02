برلمانية: قرارات الرئيس السيسي تعكس تقديره لـ عمال مصر ودورهم في البناء والتنمية

أشادت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب بالقرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والتي تعكس حرص القيادة السياسية على دعم ومساندة العمال ورعايتهم، وتقديره لقيمة العمل ومكانة عمال مصر ودورهم في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة .

وقالت " نبيه " في تصريحات صحفية لها اليوم أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى توفر مزيد من الحماية الاجتماعية لعمال مصر الأوفياء، فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم، ومنها مصر جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها علي الجميع ، موضحة أن قرار الرئيس السيسي إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وتوفير بيئة عمل آمنة، والالتزام بمعايير العمل الدولية تعزز من الحماية الإجتماعية لتلك الفئات .

وأشارت عضو النواب إلى أهمية ما ذكره الرئيس بشأن التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "5%"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل، موضحاً أن ذلك سيدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ويساهم في دمجهم مجتمعيا، كما أنه سيعزز حالة الحماية الاجتماعية التى تحاول الدولة توسييع مظلتها لتشمل أكبر عدد ممكن من المصريين.

وأضافت" نبيه " أن حزمة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفال بعيد العمال، تساهم فى تنمية مهارات العمال من خلال التوسع فى برامج التدريب للشباب من الجنسين والاستمرار فى تطوير المراكز التدريبية التى تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، لمواكبة سوق العمل، فضلا عن سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، فضلا عن قيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا.

وأكدت " نبيه" على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، ليخرج قانون متوازن يرضي جميع أطراف الإنتاج .