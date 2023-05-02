الخارجية الأوكرانية تعتذر عن صورة أثارت غضبا على تويتر





أعربت نائب وزير الخارجية أوكرانيا إيمين دشاباروفا اليوم الثلاثاء عن "الأسف" بعد أن تم تغريد صورة عن أنثى فوق الدخان من قبل وزارة الدفاع في البلاد التي أثارت غضبًا من خلال إشارة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تشابه الصورة لتصوير الإلهة كالي.

وقالت نائب وزير الخارجية في البلاد إيمين دشاباروفا، في تغريدة لها إن "أوكرانيا" تندم على تصوير وزارة الدفاع للإلهة كالي بطريقة "مشوهة" وأن البلد الأوروبي يحترم الثقافة الهندية الفريدة وتقدير دعما كبيرا من الهند.

وأضافت أن الصورة قد تمت إزالتها: "نأسف للدفاع عن تصوير الإلهة كالي بطريقة مشوهة. أوكرانيا وشعبها يحترمون الثقافة الهندية الفريدة وتقدير الدعم للغاية".

وتابعت: "لقد تمت إزالة الصورة بالفعل". مشددة على زيادة التعاون بروح الاحترام والصداقة المتبادلة".

وفي 30 أبريل ، قامت وزارة الدفاع في أوكرانيا بتغريدة "عمل الفن"، وشاركت صورة لانفجار مع صورة مرتجلة للفنان الأوكراني مكسيم بالينكو.

وفي الصورة، صورت الفنانة الانفجار في مزيج فريد من نوعه من الممثلة الأمريكية الشهيرة مارلين مونرو في "تنورة الطيران" مع الوجه وتفاصيل تشبه آلهة الهندوسية "ميا كالي".

وبعد نشر الصورة، أثارت التغريدة رد فعل عنيف ضخم، مما أجبر وزارة الدفاع الدفاعية على حذف تغريدة تويتر.

وقال أحد مستخدمو تويتر، صدمة! يعرض وزارة الدفاع الأوكرانية تصوير ميا كالي في وضع مهين. هذا ليس عمل فني. إيماننا ليس مسألة نكتة، احذفها واعتذر

وفي الوقت نفسه ، قال مستخدم آخر على تويتر ، "إن إيذاء المشاعر البالغة 1.4 مليار هندي ليس على ما يرام. هذا عرض صارخ لوزارة الدفاع في أوكرانيا. الرجاء إزالة هذا.

' قامت دشاباروفا بزيارة الهند مؤخرًا ، وهي أول زيارة من قبل وزير أوكراني للهند منذ بداية حرب أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

خلال الزيارة ، عقد الوزير الأوكراني محادثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية ميناكاشي ليخي.