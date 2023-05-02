نواب الشيوخ: إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة يعكس تقدير القيادة السياسية لعمال مصر ودورهم في مسيرة البناء والتنمية بالوطن

"زراعة الشيوخ" تدعو لسرعة تنفيذ قرارات الرئيس بشأن العمالة غير المنتظمة

رئيس صحة الشيوخ: السيسي أول رئيس يهتم برعاية ودعم العمالة غير المنتظمة

برلماني: انطلاق احتفالية عيد العمال من "الشرقية للسكر" رسالة طمأنة للقطاع الخاص

أشاد عددا من أعضاء مجلس الشيوخ بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إصدار حزمة من التوجيهات والهدايا لعمال مصر بمناسبة احتفالية عيد العمال والتى كان أبرزها إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه.

من جهته، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الإجراءات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ، بمناسبة عيد العمال، تؤكد تقدير القيادة السياسية لعمال مصر وأهمية دورهم في مسيرة البناء والتنمية بالوطن.

وثمن "الجبلي" في تصريحات له، قرارات الرئيس، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها "1000" جنيه، وكذلك إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، مشيرا إلى أهمية تلك القرارات في تنظيم عمل تلك الفئة من العمالة المصرية التى لايخفي دورها في بناء الوطن.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أهمية قرار الرئيس بإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلي أنها تحقق الأمان الوظيفي للعمالة المصرية غير المنتظمة التى يصل عددها إلى نحو 2.6 مليون عامل.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ إلى سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، نظرا لأهميتها في توفير فرصش عمل للشباب، وتسهل خطوات حصول المواطنين علي تلك الفرص بشكل جيد ويضمن حقوق تلك العمالة.

وحرص النائب عبد السلام الجبلي علي توجيه التحية والتهنئة للعمال المصريين فى عيد العمال، مؤكدا أن العمال يمثلون الركيزة الأساسية في البناء والتنمية وماتشهده البلاد من انجازات.

ومن جانبه، أشاد الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس بإحتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر بمحافظة الشرقية ، حيث أكد الرئيس أنه تم تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، إلى جانب سرعة انتهاء القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

وأضاف الدكتور على مهران ، أن الرئيس السيسي وجه بقيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل أآمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء.

وأوضح مهران ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد على أهمية دمج المرأة في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل التي تم إطلاقها".

وأكد أن الرليس منذ توليه، وهو يعطى اهتمام خاص بالعمل ، حيث انه اول رئيس يهتم بالعماله غير المنتظمة،وتأمين مستقبلهم، وأيضا بالمساواة بين الجنسين قى العمل، مما يؤكد أن القيادة السياسية تعطى للعامل مكانة متميزة فى الجمهورية الجديدة.

وثمن الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة على أن يتم تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، مؤكد صرف إعانة عاجلة تقدر نحو 1000 جنيه لغير المستفيدين من برامج الحماية، بعد اكتمال الإجراءات القانونية.

صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

كما قال النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، إن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حزمة قرارات جديدة خلال احتفالية عيد العمال، بالصالحية في محافظة الشرقية، يمثل انتصارا للعمال وحقوقهم إيمانا بأهمية دورهم في مسيرة التنمية وما يواجهونه من تحديات نتاج تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، موضحا أن قراره بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، يسهم في وضع إطار حماية للعمال لاسيما وأن الأوضاع الحالية كان لها أثر سلبي على حياتهم المعيشية.

أشار "اللمعي"، في تصريحات له، إلى أن انطلاق احتفالية عيد العمال، من شركة الشرقية لصناعة السكر والتى تعد نموذجا للتعاون بين القطاع العام والخاص، تمثل رسالة واضحة لطمأنة أصحاب الأعمال بما تنتهجه الدولة من رؤى لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار نحو خلق آفاق جديدة تدعم توسيع القاعدة الصناعية ورفع معدلات التشغيل، مؤكدا أن القيادة السياسية أولت اهتمام خلال الفترة الأخيرة بتنفيذ سياسات محفزة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وهو ما يبشر بمشروعات جديدة تسد احتياجات السوق المحلي وتتجه نحو التصدير، لاسيما وأن افتتاح اليوم من أحدث مصانع سكر البنجر فى الشرق الأوسط حيث توفر الشركة 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تنتج 400 ألف طن سكر.

اعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس بالبدء فى تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه، فضلا عن إصدار شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل لهم، يعكس شعوره باحتياجات تلك الفئة المجتمعية ومساندتهم في موجهة أعباء الحياة، موضحا أن الرئيس يستكمل بقرارات اليوم توفير المناخ اللازم لتطوير العمالة المصرية وتنميتها نحو مستقبل أفضل، بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري وموائمتها مع احتياجات سوق العمل وتغيراته.

أكد "اللمعي"، أن العمال هم سواعد بناء الوطن وأساسها، فما نشهده من إنجازات ومسيرة حافلة بالمشروعات القومية لم يكن ليتم إلا بإرادة من القيادة السياسية نحو التغيير وبسواعد العمال، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أولى اهتمامه لرعاية العمال ودعمهم وإتاحة كافة السبل لاستمرار عجلة الإنتاج مهما كانت التحديات إذ كان للعمال النصيب من الآثار السلبية للتداعيات الأخيرة ولكن ساهمت حزم القرارات التي خرجت بها القيادة السياسية في تخفيف الأعباء على العمال ومحدودي الدخل، بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وصرف صندوق إعانات الطوارئ 2 مليار و188 مليونا إعانات