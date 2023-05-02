يلتقي آرسنال بجاره تشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 75 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما حصد تشيلسي 39 نقطة ويتواجد في المرتبة 12.

آرسنال يستضيف تشيلسي في مواجهة نارية بالدوري الإنجليزي

ويتطلع آرسنال للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، حيث يأمل في الحفاظ على آماله في التتويج بالدوري الذي فقد صدارته المباراة الماضية لصالح مانشستر سيتي.

في المقابل يسعى تشيلسي أمام آرسنال لتحقيق الفوز من أجل التقدم وتحسين موقفه في جدول الدوري الإنجليزي، حيث أن بهذه الحالة سيغيب تشيلسي عن المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، نظرًا لأدائه الضعيف في الدوري الإنجليزي الممتاز.