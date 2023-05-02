منها دعم المهارة.. أستاذ اقتصاد توضح 3 طرق لتحسين كفاءة العمالة المصرية|فيديو

علقت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على قرارات الرئيس السيسي لتحسين أحوال العمالة المصرية، قائلة إن العمالة المصرية مازالت تحتاج إلى مزيد من الجهد في التدريب والتوجيه، مؤكدة أن مصر لديها طاقات بشرية هائلة ويمكن الاستفادة منها إذا تم استهداف تطوير قدراتها بكفاءة.







وأضافت “الحماقي” خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم رشا مجدي، اليوم الثلاثاء، أن الدعم النقدي من اسوأ الأساليب وأضعفها تأثيرًا في أي قضية يتم طرحها، مؤكدة أن دعم المهارة والوصول لهذه الفئة وتوجيهها لفرص العمل الحقيقية أهم بكثير.



وأوضحت أن منصة معلومات هي سوق العمل، التي تعد من أهم القرارات التي أطلقها الرئيس بالأمس، متابعة أن هذه المنصة يجب أن تتم بالكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى أهمية قرار تفعيل استراتيجية التدريب للتشغيل.

