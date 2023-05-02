عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها دعم المهارة.. أستاذ اقتصاد توضح 3 طرق لتحسين كفاءة العمالة المصرية|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

علقت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على قرارات الرئيس السيسي لتحسين أحوال العمالة المصرية، قائلة إن العمالة المصرية مازالت تحتاج إلى مزيد من الجهد في التدريب والتوجيه، مؤكدة أن مصر لديها طاقات بشرية هائلة ويمكن الاستفادة منها إذا تم استهداف تطوير قدراتها بكفاءة.
 

txt

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-5-2023

txt

مستشار مجلس الوزراء الأسبق: مبادرة صندوق التأمين على العمالة غير المنتظمة ملفتة لأهميتها



وأضافت “الحماقي” خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم رشا مجدي، اليوم الثلاثاء، أن الدعم النقدي من اسوأ الأساليب وأضعفها تأثيرًا في أي قضية يتم طرحها، مؤكدة أن دعم المهارة والوصول لهذه الفئة وتوجيهها لفرص العمل الحقيقية أهم بكثير.

وأوضحت أن منصة معلومات هي سوق العمل، التي تعد من أهم القرارات التي أطلقها الرئيس بالأمس، متابعة أن هذه المنصة يجب أن تتم بالكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى أهمية قرار تفعيل استراتيجية التدريب للتشغيل.
 

العمالة العمالة المصرية السيسي توك شو توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش.. تفاصيل

عاجل.. سقوط سوري و4 آخرين في واقعة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

ماسأة عائلية في السعودية.. حادث مروع يودي بحياة 6 أطفال من أسرة واحدة..شاهد

ترشيحاتنا

بزي قطة كامل.. فنان أمريكي شهير يثير الجدل من حفل Met Gala..صور

تشتري كيا سبورتاج ولا سيتروين C5 موديل 2023 | مقارنة بالأسعار

عشرات المستوطنين الإسرائيلين يقتحمون المسجد الأقصى

فكر وتدبر | نص حيثيات الجنايات في حكمها علي قاتل محامي كرداسة

رئيس الوزراء يوجه بإعداد رؤية موحدة بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة

عمرو أديب: بشكر كل اللي تبنى موضوع قرية أيتام SOS على السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل الناس بتبص علينا ... رجل يعاني من السخرية بسبب حبيبته

ريهانا وآيساب روكي يثيران الجدل خلال حفل Met Gala.. شاهد إطلالتهما

متحور اركتوروس يهدد العالم.. تعرف على أعراضه

اليوم العالمي للربو.. 6 أشياء تزيل السموم والمخاط المتراكم في الرئتين

فيديو

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ