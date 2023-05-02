وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يتفقد المشروعات الخاصة بالوزارة في بنها

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عدد من المشروعات الاستثمارية المنفذة بنظام حق الانتفاع بمركز شباب كفر بطا التابع لإدارة شباب بنها ، يرافقه الدكتور وليد الفرماوى وكيل المديرية للشباب.



وتضمنت الجولة التفقدية متابعة حمام السباحة النصف اوليمبي والذى بلغت تكلفته الانشائية 2 مليون و750 الف جنيه وبانتظار بدأ التشغيل التجريبي، بالإضافة لقاعة الأفراح والتى بلغ تكلفتها الانشائية مليون و450 الف جنيها و الملعب الخماسي المؤجر بنظام حق الانتفاع.



وقال الصبروط ان مراكز الشباب تشهد تطورا كبيرا من الناحية الانشائية والتى تأتى وفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بهدف استثمار المساحات الغير مستغلة بمراكز الشباب ، بالإضافة لزيادة الموارد المالية للمراكز وفتح فرص عمل للشباب .