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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رشا راغب تستعرض نجاح الأكاديمية الوطنية للتدريب بمؤتمر المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم المستمر

صدى البلد

شاركت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالأمس الاثنين، كمتحدثًا رئيسيًا في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس الأمريكي الأعلى لاعتماد التعليم المستمر والتدريب، بولاية سياتل الأمريكية. 

وتأتي مشاركة الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا المؤتمر؛ بعد حصولها على الإعتماد الرسمي من المجلس الأمريكي ACCET؛ لتصبح أولى مؤسسات التدريب المعتمدة دوليًا بإفريقيا والشرق الأوسط.

كما ستشارك د. رشا راغب فى عدة جلسات على هامش المؤتمر؛ لاستعراض قصة نجاح الأكاديمية وتسليط الضوء على أحدث مدارس الأكاديمية و هى "مدرسة تأهيل المرأة للقيادة"؛ و ذلك استكمالًا لدورها للإستثمار في رأس المال البشري عبر مدارسها المختلفه مثل "تأهيل الشباب للقيادة" و "تأهيل التنفيذيين للقيادة" و مدرسة "تأهيل العاملين بالدولة للقيادة"؛وفقًا لأحدث أنظمة و مناهج التدريب العالمية؛ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ورؤية مصر 2030 و أچندة افريقيا ٢٠٦٣ .

عن المؤتمر السنوي للمجلس الأمريكي الأعلى لاعتماد التعليم المستمر والتدريب
يُقام المؤتمر هذا العام على مدار 3 أيام متتالية بداية من 1 مايو، وتضم أجندة المؤتمر 47 جلسة يناقش فيها 47 متحدث عدد من الموضوعات المتعلقة بمعايير الاعتماد والتعليم المهني والتدريب المهني والابتكار والقيادة.

المجلس الأمريكي الأعلى لاعتماد التعليم المستمر والتدريب
تأسس في عام ١٩٧٤، وقد تم الاعتراف به من قبل وزارة التعليم الأمريكية كسلطة موثوقة في جودة التعليم منذ عام ١٩٧٨. ويسعى المركز جاهدًا إلى تحديد وتقييم وتعزيز تقديم التعليم والتدريب المستمرين من خلال عملية مستقلة لتقييم الأقران. كما يوفر المجلس الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي وكذلك المؤسسات التي تقدم برامج التعليم المستمر والتدريب.

الأكاديمية الوطنية للتدريب:
أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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