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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تضامن النواب: قرارات السيسي في عيد العمال انحياز كبير للطبقات الكادحة

حسن المير عضو مجلس
حسن المير عضو مجلس النواب

اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب  قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التى اصدرها خلال احتفالية عيد العمال بمثابة انحياز كبير وحقيقى للعامل المصرى خاصة أن الرئيس السيسى دائماً يؤكد انحيازه ومساندة للطبقات الكادحة وفى مقدمتهم عمال مصر الشرفاء مؤكداً أن هذه القرارات أسعدت كل المصريين بصفة عامة وعمال مصر واسرهم بصفة خاصة .

وأشاد " المير " فى بيان له أصدره اليوم بتوجيه الرئيس السيسى للوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا، والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع مستقبل الوظائف معتبراً هذا التوجيه الرئاسى بمثابة خطوة مهمة نحو مواكبة طبيعة التخصصات المطلوبة عالميا وربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من مشكلة البطالة .

وقال المهندس حسن المير إن الرئيس السيسي دائماً يحرص على تقديم كل الدعم والمساندة لعمال من أجل دفع عجلة الإنتاج والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية والنهضة التي تستهدفها الدولة إيماناً من القيادة السياسية بأن عمال مصر يقومون بدور مهم وكبير في بناء الجمهورية الجديدة من خلال الإخلاص والإتقان في العمل مؤكداً الأهمية الكبيرة للقرارات التى اصدرها الرئيس السيسى لصالح عمال مصر والتى سيكون لها دورها الكبير والايجابي فى التمكين الحقيقى لذوى القدرات الخاصة والمرأة في المجتمع وتنتصر لحقوقهم المنصوصة بالتشريعات، فضلا عن أنها تهيئ المناخ لتأمين حياة العمالة غير المنتظمة وتمكينهم من الصمود أمام الأوضاع الحالية بتوجيه إنشاء صندوق للطوارئ لهم والبدء بتفعيله بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة وقدرها 1000 جنيه.

 

وأشاد المهندس حسن المير بقرار الرئيس السيسى بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عانى منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات.

مؤكداً أن قرارات الرئيس السيسي تحمي عمال مصر خاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاع العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الالتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوي الإعاقة . 

حسن المير لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب عبدالفتاح السيسي عمال مصر عيد العمال

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