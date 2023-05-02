صناعة الشيوخ: قرارات السيسى لدعم عمال مصر خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ القرارات التي اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية عيد العمال بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية مؤكداً أن الرئيس السيسى دائماً يشعر بنبض واحلام وطموحات الطبقات الكادحة وفى مقدمتهم عمال مصر الشرفاء.

وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم بقرارات الرئيس السيسى وفى مقدمتها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه .

والبدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "1000" جنيـه وإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة .

كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بتوجيه الرئيس السيسى لكافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "٥٪"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل وضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذه القرارات لدفع عجلة الانتاج فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها .

واعلن المهندس محمد المنزلاوى تأييده التام لتوجيه الرئيس السيسى للوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام 2022 مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ هذه القرارات التى لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من كل المصريين بصفة عامة ومن عمال مصر الشرفاء بصفة خاصة .