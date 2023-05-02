"عربية النواب" تطالب بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فورا لدعم الطبقة العاملة

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من الحكومة وضع السياسات والبرامج لتنفيذ القرارات المهمة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالية عيد العمال لدعم ومساندة الطبقة العاملة وفى مقدمتها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها فى حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.

وأشاد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بتكليف الرئيس السيسى للحكومة بالبدء فى تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه واصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

كما أشاد بتوجيه الرئيس السيسى لكافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا وهى 5% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، واستمرار العمل على تنمية مهارتهم ودمجهم فى سوق العمل.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة، الحكومة بالتنفيذ الفورى لهذه القرارات والتكليفات الرئاسية، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه القرارات التى اسعدت عمال مصر وأكدت الانحياز الكبير من الرئيس السيسى لعمال مصر الشرفاء.