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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لروح الشهيد الأسير.. حداد وإضراب عام بفلسطين واستنفار كامل داخل سجون الاحتلال

حداد عام واضراب بفلسطين
حداد عام واضراب بفلسطين واستنفار كامل للأسري بسجون الاحتلال

أعلنت الحركة الأسيرة، اليوم الثلاثاء، الحداد العام والاستنفار الكامل داخل السجون كافة، مؤكدةً أن الحداد سيبقى مستمراً إلى أن يتم الرد على جريمة قتل الأسير خضر عدنان ردًّا يوازي حجمها.

وحملت الحركة في بيان لها، إدارة السجون الإسرائيلية كامل المسؤولية وكافة تبعاتها داخل وخارج السجون تجاه هذه الجريمة.

وطالبت كافة الفصائل أن تكون على مستوى الحدث وعلى قدر المسؤولية إزاء عملية الاغتيال الجبانة هذه، وألا تمر هذه الجريمة دون ردٍّ أو عقاب أو جزاء يكون من جنس العمل.

وقالت الحركة: "يأتي استشهاد خضر عدنان أسيرًا مكبَّلًا في زنزانته، ليذكر كافة أحرار العالم وكافة الأحزاب والفصائل الوطنية بواجبها الأخلاقي والديني تجاه الأسرى وقضيتهم ومعاناتهم المستمرة".

وأضافت: "على الجميع أن يقف عند مسؤولياته، وأن تتكرس كل الجهود والطاقات على كافة الجبهات وفي كل الساحات من أجل إنهاء مأساة ومعاناة الأسرى وآلامهم التي تزدادُ يومًا بعد يوم".

من جهته، أعلن الطاقم القانوني لهيئة الأسرى عن تعليق العمل اليوم أمام محاكم الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على استشهاد الأسير عدنان.

كما أعلنت عدة محافظات الحداد العام والاضراب الشامل على روح الشهيد الأسير خضر عدنان الذي كان مضربا عن الطعام منذ 87 يوما.

وأعلنت القوى في كل من بيت لحم والخليل ورام الله ونابلس وطولكرم والقدس الاضراب الشامل حدادا على روح الشهيد، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

وهناك دعوات لوقفة غضب في ساحة المهد الساعة 11:30 صباحا.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى أن الطاقم القانوني علّق العمل اليوم أمام محاكم الاحتلال احتجاجا على استشهاد خضر عدنان.

بدوره قام الاتحاد العام للمعلمين بإعلان الإضراب الشامل، كما اعلن مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيت لحم تعليق الدوام اليوم.

وقرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم المدنية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة المدنية والنيابات العسكرية طيلة اليوم الثلاثاء، ودعوة الزملاء والزميلات للمشاركة في الفعاليات الوطنية الاحتجاجية على جريمة الاغتيال الصامت للشهيد خضر عدنان.


ونقابة الأطباء إذ تعلن الحداد العام على روح الشهيد البطل، فإنها تهيب بجميع الزميلات والزملاء التواجد في جميع المراكز الطبية والمستشفيات وعلى خطوط التماس لتقديم الخدمة والعلاج وتحسبا لأي طارئ.

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