مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية كاليفورنيا

تحطمت طائرة صغيرة بالقرب من مطار "بيج بير" ،اليوم الثلاثاء، وقتل 3 أشخاص على إثرها في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أنه لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم عندما تحطمت طائرة "بيتشكرافت A36" ذات المحرك الواحد بالقرب من مطار بيج بير سيتي.

وصرح مسؤولو الإطفاء، أن الطائرة أصابت أرض خالية ولم يكن هناك حريق.

وذكرت تقارير أن الجو كان غائما جزئيا وقت وقوع الحادث ولم يتوصل إلى الأن سبب الحادث.

وقالت السلطات الأمريكية إن شخصا قتل يوم السبت الماضي في اصطدام طائرة ذات محرك واحد بمنحدر فوق منازل في أحد المناطق بـ لوس أنجلوس وسط ضباب كثيف، وهذا هو ثاني حادث تحطم طائرة خلال ثلاثة أيام في جنوب كاليفورنيا.