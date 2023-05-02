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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تدخلات الأصدقاء والأقارب تفسد الحياة الزوجية؟.. استشاري طب نفسي تجيب

أرشيفية
أرشيفية

أجابت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية عن سؤال: “هل تدخلات الأصدقاء والأقارب تفسد الحياة الزوجية؟”، قائلة إن تسليط الضوء على المشاكل الزوجية و الأسرية بصفة عامة شهد تزايدًا في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن زيادة نسب الطلاق والاضطرابات النفسية داخل الأسر أصبحت تمثل خطرًا كبيرًا.
 

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وأضافت “الشيخ” ، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم “داليا أيمن”، اليوم الثلاثاء، أن تدخل طرف ثالث في العلاقة مهم ولكن من هو الطرف الثالث، معقبة:" تدخل القرايب والأصحاب بنشوفه في الطب النفسي غير صحيح"، موضحة أنه عند تدخل شخصًا ما سيكون منحازًا لأحد الطرفين وعند إعطائه رأي سيكون نابع من خبرته الشخصية.

وأكدت أنه عندما تصل العلاقة الزوجية لمرحلة معينة من الخلافات، موضحة:" عند الوصول إلى حيطة سد ومفيش طريقة للتواصل يجب تدخل مختص"، يجب اللجوء إلى استشاري العلاقات الأسرية لأنه سيعطي رأي محايد مبني على خبرة طبية وعلمية .
 

الحياة الزوجية الطب النفسي العلاقات الأسرية توك شو توك شو صدى البلد

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