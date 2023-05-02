برشلونة يستضيف أوساسونا لمواصلة الزحف نحو لقب الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره أوساسونا، اليوم الثلاثاء، في تمام الثامنة والنصف مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويستهدف فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، تحقيق الفوز على أوساسونا في مباراة اليوم وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج بالليجا.

كان برشلونة اكتسح ريال بيتيس بأربعة أهداف دون رد في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، ليصبح البلوجرانا على بعد خطوة قليلة من حصد اللقب، إذ يتفوق بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، يطمح فريق أوساسونا في تحقيق مفاجأة بإسقاط برشلونة لتعزيز حطوظه في حجز مقعد مؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الموسم المقبل.

يذكر أن برشلونة تغلب على أوساسونا بهدفين مقابل هدف في لقاء الدور الأول.

ترتيب برشلونة وأساسونا:

ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.