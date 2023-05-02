الانتهاء من تنفيذ خط الشبكات الرئيسي ومد خط الطرد الصرف الصحي بمركز بدر

قام أسامه داود رئيس مركز ومدينة بدر بتفقد أعمال تنفيذ خط الشبكات الرئيسي وربطه بخط الطرد الناقل لتصرفات المحطة الفرعية الي محطة الرفع الرئيسية ومحطة المعالجة، حيث بلغت نسبة تنفيذ خطوط الشبكات وخطوط الطرد 100% ، وجار العمل بالغرف وإنشاء غرفة التهدئة لتحقيق الربط من خلالها.

كما تم متابعة الأعمال النهائية بخط الطرد الخاص بتصرفات المدينة وقرية عمر مكرم لمحطة المعالجة ببدر ، حيث تم الانتهاء من مد خط الطرد بالمدينة بنسبة 100 % وجارى العمل بخط الطرد لقرية عمر مكرم.

ذلك فى إطار المتابعة الدورية لكافة الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة في شتى القطاعات والمتابعة المستمرة للمشروعات الجارية بالمراكز والقرى للانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المحدد