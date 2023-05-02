أحمد السمان: أزمة السودان هي أولى قضايا الأمن القومي المصري|فيديو

أكد الدكتور أحمد السمان، مستشار مجلس الوزراء الأسبق، أن تحركات مصر تجاه أزمة السودان كانت سريعة جدًا مما يجعلها محل إشادة، لافتًا إلى أن ما يحدث في السودان حاليًا سيؤثر سلبيًا على مصر، لأن الدولتان يجمعهما عمق تاريخي واقتصادي.



وأضاف “السمان” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم رشا مجدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أن أزمة السودان أزمة خطيرة على المستوى الاستراتيجي والأمني والغذائي ومرتبطة بالمياه، مؤكدًا أن أزمة السودان هي القضية الأولى في قضايا الأمن القومي المصري.



وأشار إلى أن الصراع في السودان بين طرفين متكافئين في القوة وكلاهما يتلقى الدعم الخارجي، مما يمثل صعوبة في انتهاء الخلاف على المدى القريب.

