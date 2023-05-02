شوبير: منتخب مصر يقترب من مواجهة البرازيل في هذا الموعد

أكد الإعلامي أحمد شوبير، تلقي منتخب مصر الأول 3 عروض لخوض مباريات ودية ضد البرازيل والمغرب وأوزبكستان.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" منتخب مصرلديه عروض من البرازيل والمغرب وأوزبكستان، لخوض مباريات ودية خلال التوقفين الدوليين في يونيو وسبتمبر".

أضاف:" لو هتسألني أنا، هقولك اختار البرازيل والمغرب وأنت مغمض، البرازيل هي البرازيل والمغرب رابع العالم، أعتقد هذا سيكون مهما لمنتخبنا الوطني".

منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا:

يذكر أن منتخب مصر قفز 4 مراكز في التصنيف الدولي الأخير الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في شهر أبريل الماضي.

وتقدم منتخب مصر من المركز الـ 39 عالميًا إلى المركز الـ 35، بعد الفوز على مالاوي 2-0 و 4-0 في تصفيات أمم إفريقيا، في شهر مارس الماضي، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته في تصفيات أمم إفريقيا برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن غينيا صاحب المركز الثاني.