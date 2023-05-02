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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة كويتية تبرز تأكيد السيسي "التاريخ سيسجل بحروف من نور دور عمال مصر في بناء الوطن

صدى البلد

   أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، اليوم /الثلاثاء / تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر أن التاريخ دوما، سيسجل بحروف من نور، دورهم المشهود في بناء الوطن على مر الزمان والعصور، مشيرا إلى أن الحضارة المصرية الخالدة -منذ فجر التاريخ وحتى الآن- تتحدث عن تقديس المصريين للعمل.


وكتبت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي لـ «عمال مصر»: التاريخ سيسجل بحروف من نور دوركم في بناء هذا الوطن" - أن الرئيس السيسي شهد، أمس، احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بمدينة (الصالحية الجديدة) في محافظة الشرقية، حيث هنأ -في كلمته خلال الاحتفالية- عاملات وعمال مصر الأوفياء بهده المناسبة، متمنيا لمصر الغالية دوام التقدم والازدهار.


ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي، القول:"إن العالم يتسم بالمنافسة والتغير المستمر، وهذه القيم قد تضاعفت، فالإحاطة بأرقى درجات العلم الحديث، واستيعابه وتطويعه لإنتاج التكنولوجيا التطبيقية، وتأسيس وترسيخ مهارات الانضباط والدقة، وتفجير طاقات الإبداع، والتعمق في جميع متطلبات الإدارة الحديثة، والتنمية الصناعية المتطورة، أصبحت عوامل يصعب من غيرها تحقيق التقدم والازدهار للشعوب".
 

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