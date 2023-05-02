أستاذ أقتصاد: الاتصالات والتكنولوجيا تزداد تطورا بشكل "رهيب ومخيف"

قال أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد البهواشي، إن البحث والتطوير يعتبر نقطة بداية لكافة الموارد والاستغلالات وبنود التنمية لمواكبة متغيرات العصر التي نشهدها على مستوى العالم في جميع القطاعات الاقتصادية، وتكزن بداية على تنمية العقول وتطوير الموارد البشرية لمواكبة الأحداث العالمية والتطويرات التكنولوجية، متابعًا أن امتلاك الدولة لموارد ليس هامًا بقدر كونها قادرة على استغلالها، وهذا أمر لن يحدث إلا بتنمية العقول بالبحث والأفكار الجديدة.

وأضاف "البهواشي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع علي فضائية “إكسترا نيوز”، أن العالم يتجه إلى اقتصاد المعرفة والتطوير والبحث، وأصبح اليوم يتواجد إدارات مستقلة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي متعلقة بالبحث والتطوير من أجل الاستغلال الأمثل للموارد وتنميتها بشكل اقتصادي بحيث يكون هناك قيمة إضافة اقتصادية لما يتم التوصل إليه.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أننا نبني على ما هو متواجد فعليا، فعلى سبيل المثال يشهد كلا من القطاعين الصناعة والزراعة تطورًا تكنولوجيًا هائلاً، فأصحبت إنتاجية الفدان الواحد تزداد، وتختلف إنتاجية الفلاح البسيط عن الزراعة التكنولوجية التي يتم استغلال الموارد كافة بشكل أمثل من حيث الري والزراعة وغيرهم، مؤكدًا أن الاتصالات والتكنولوجيا تزداد تطورا بشكل "رهيب ومخيف" لذلك يجب مواكبة هذه التحديثات.