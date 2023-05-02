وقفة احتجاجية فلسطينية تنديدا باستشهاد الأسير خضر عدنان في بيت لحم

نظمت الفعاليات والفصائل الوطنية في بيت لحم اليوم "الثلاثاء"، وقفة في ساحة المهد بمدينة بيت لحم، تنديدا باستشهاد الأسير خضر عدنان نتيجة سياسة الإهمال الطبي مطالبين بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الاسرى.

وطالب المشاركون، بالتحرك العاجل لإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال، محملين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان.

كما طالب المشاركون، المؤسسات الإنسانية والحقوقية، بالتحرك العاجل لوقف الغطرسة الإسرائيلية المتواصلة.

وندد المشاركون بالصمت الدولي، مطالبين الأمة العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لنصرة قضية الأسرى، وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج.

وتحدث المشاركون عن تضحيات الشهيد خضر عدنان، وحجم الظلم والإهمال الذي تعرض له، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني لن يخضع للاحتلال، وستستمر تضحياته حتى اقامة الدولية الفلسطينية وعاصمتها القدس.