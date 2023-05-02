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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي: موقف مصر من الأزمات بالمنطقة يقوم على رفض التدخل في شئون الدول

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى حوارا صحفيا مع رئيس التحرير الدولي لصحيفة "أساهي" إحدى أكبر الصحف اليابانية على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان لمصر.

وأشاد الرئيس السيسي، خلال الحوار بقوة العلاقات بين مصر واليابان في مجالات التعاون القائمة بينهما، كما أكد على حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس، أن موقف مصر من الازمات القائمة بالمنطقة يقوم على رفض التدخل في شئون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية؛ منوها بالتنسيق الجاري بين مصر واليابان في إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية الخطيرة القائمة حاليًا.

وأكد الرئيس السيسي، على موقف دعم مصر للسودان بغرض الحد من التطورات فيها ، موضحًا الجهود التي تبذلها مصر لوقف وتثبيط إطلاق النار، وتهيئة المناخ للحوار السلمي واستكمال المرحلة الانتقالية.

ئيس عبد الفتاح السيسي أساهي الازمات الانتقالية الدول السبع

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