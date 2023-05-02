عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا: القبض على 540 شخصًا وإصابة 406 من الشرطة في مظاهرات أول مايو

صدى البلد

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 540 شخصا في جميع أنحاء البلاد، بينهم 305 في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك إثر المواجهات التي وقعت، أمس /الاثنين/، خلال مظاهرات "أول مايو" (عيد العمال)؛ احتجاجا على قانون اصلاح نظام التقاعد.


وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين- في تصريح، اليوم /الثلاثاء/- إن 406 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا خلال هذه التظاهرة، موضحا أن شرطيا أصيب بحروق في وجهه ولا يزال في المستشفى إلا أن حياته "ليست في خطر"، وذلك جراء تعرضه لقنبلة حارقة.


وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت، في وقت سابق أمس، أن 782 ألف شخص شاركوا في المسيرات، التي انطلقت، أمس، في جميع أنحاء فرنسا، بينهم 112 ألفا في باريس، في إطار المظاهرات والاحتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد بدعوة من الاتحاد النقابي ضد قانون التقاعد.
وحسب الشرطة، يعد هذا الرقم هو ثاني أعلى عدد تم تسجيله منذ بداية الاحتجاجات ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، ففي 23 مارس الماضي، تظاهر 119 ألف شخص في العاصمة (باريس).
أما الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات العمالية الكبرى) في فرنسا، فقد أعلن مشاركة 2.3 مليون متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، بينهم 550 ألف شخص في شوارع العاصمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ38

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش|تفاصيل

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

قرارا عاجل من الجوازات السعودية بشأن السودانيين العاملين في المملكة

ترشيحاتنا

لمخالفته الرأي.. الأب يغدر بابنه ويطلق عليه الرصاص في سوهاج| تفاصيل صادمة

هجوم سيبراني جديد يعطّل عدداً من المواقع الإسرائيلية

منافس الأهلي.. شوبير يحسم جدل استبعاد الترجي من دوري أبطال إفريقيا

التنمية المحلية: بدء تشغيل 74 مجمع خدمات حكومية في يوليو المقبل

مستثمر مصري في الخارج يعدد مميزات الاستثمار داخل الوطن مقارنة بالدول الأخرى

إفلاس أمريكا.. شبح التخلف عن سداد الديون يلاحق الولايات المتحدة| هل يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

بملايين الجنيهات.. شاهد لحظة تحطم سيارة لامبورجيني خارقة وسط لندن

43 سنة| سبب إنساني وراء رفض مصطفى درويش الزواج طوال حياته

حيل بسيطة وسهلة تساعد في نسف الكرش والدهون العنيدة

فيديو

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

آخرهم مصطفى درويش.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023| فيديوجراف

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ