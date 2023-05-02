قبل مباراة السوبر.. ظهور جديد لـ كهربا من المطار.. شاهد

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورة من داخل المطار، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر كهربا في الصورة من مطار القاهرة، قبل المغادرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعه المقبل في بطولة السوبر المصري علي ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الأول اليوم هناك.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني القائمة التي ستغادر إلى الإمارات وتضم كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير في حراسة المرمي ومحمد هانى ومحمد أشرف وخالد عبدالفتاح ومحمود متولى ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم وعلى معلول وحمدى فتحى واليو ديانج ومروان عطية وأحمد القندوسى ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري واحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر.