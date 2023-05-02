التنمية المحلية: بدء تشغيل 74 مجمع خدمات حكومية في يوليو المقبل

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن بدء تشغيل 74 مجمعا للخدمات الحكومية في يوليو المقب.

وأوضح انه سيتم دخول باقي المجمعات تباعا خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2023 ، ليتم تشغيل كافة المجمعات ال 332 قبل نهاية اكتوبر 2023 .



وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أنه تم الانتهاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب نحو 5400 موظف سينتقلون لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية على مهارات التحول الرقمي ، ومن المخطط وصول هذا العدد الي 10 آلاف موظف بنهاية شهر سبتمبر 2023 ، ويشكل هذا العدد كافة موظفي الإدارة المحلية والتموين والتضامن الذين سيقومون بتشغيل المجمعات.

وأضاف هشام آمنة، أنه تم التعاقد على توريد وتركيب الاثاث والتجهيزات اللازمة لمجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة 662 مليون جنيه ، وبالفعل بدأت الجهات في التوريد ، وتم توصيل عدادات المرافق والخدمات لكل مجمع بما في ذلك خطوط الربط الالكتروني.

ولفت الوزير إلي انه تم التنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية التي سيكون لها مكاتب لتقديم خدماتها من خلال المجمعات وهي ( العدل ، الداخلية ، التضامن الاجتماعي ، التموين ، البريد ) بإلاضافة للجهات المسئولة عن ربط ورقمنة منصات تقديم الخدمات ( التخطيط ، الاتصالات ) وذلك لوضع واعتماد الخطة التنفيذيه لتشغيل المجمعات.

وشكل وزير التنمية المحلية لجنة برئاسة أحد قيادات المحافظة وبإشراف ومتابعة من المحافظين للإشراف على ومتابعة ودعم إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ومتابعة استلام الأثاث والتجهيزات المختلفة وتوصيلات عدادات المرافق ومتابعة أعمال ربط المراكز التكنولوجية بمجمعات الخدمات مع المراكز التكنولوجية على مستوى المراكز وتشغيل المجمعات وتقديم الخدمات للمواطنين .



واكد الوزير أنه سيتم تعظيم الموارد الذاتية لمجمعات الخدمات الحكومية وتوفير النفقات السنوية اللازمة لتشغيل وصيانة المجمعات والقيام ببعض الخدمات الأساسية وذلك عن طريق بعض الأفكار والتعاقدات مع بعض الجهات التي ستتواجد في تلك المجمعات والتي ستساهم في توفير موارد مالية ذاتية بشكل سنوي للمجمعات ويساهم في تغطية جزء من تكاليف التشغيل والصيانه .