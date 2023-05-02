عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مناقشة مقترح بتطبيق نظام السنة التأسيسية وإلغاء اختبارات القدرات بهذه الكليات .. قرارات تنتظر طلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات 2023

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

الأعلى للجامعات: 

مناقشة مقترح بتطبيق نظام السنة التأسيسية

تشكيل لجنة لدراسة تطبيق نظام السنة التأسيسية للطلاب للالتحاق بالجامعات 

لطلاب الثانوية العامة.. إلغاء اختبارات القدرات بهذه الكليات 

قائمة الكليات التى ينطبق عليها قرار إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي

 

 

يترقب طلاب الثانوية العامة التعرف على كل ما هو يخص قواعد تنسيق الجامعات 2023، وضوابط الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية ، حيث أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن عدد من القرارات التي تخص قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات.

 

مناقشة مقترح بتطبيق نظام السنة التأسيسية

 

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس ناقش مقترح تطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.

 

txt

استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.. وهذا موعد إعلان الجداول

txt

الأعلى للجامعات: إجراءات قبول المصريين العائدين من السودان ستراعى مصلحة الطالب

txt

مشروعات بتمويل 117 مليون جنيه.. تفاصيل مؤشر البحث العلمي شهر أبريل 2023

txt

وزير التعليم العالي يؤكد على أهمية ربط الأبحاث بالصناعة وتوجيهها لخدمة المجتمع

txt

بتخفيض 20%.. مركز اللغات بجامعة القاهرة يعلن عن دورات تدريبية للطلاب والخريجين

txt

التعليم العالي تعلن مد قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025 ببرنامج "امحوتب"

txt

"كريتيفا قنا".. وزير التعليم العالي يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بـ"جنوب الوادي"

txt

عاشور يتفقد جامعة سفنكس ويؤكد على الالتزام بالجداول الزمنية للعام الدراسي

txt

التعليم العالي: ترسيخ ثقافة الابتكار بالمجتمع أمر مهم لبناء اقتصاد قائم على المعرفة 

txt

بحضور وزير التعليم العالي|افتتاح المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني بـ جامعة أسيوط

 

تشكيل لجنة لدراسة تطبيق نظام السنة التأسيسية للطلاب للالتحاق بالجامعات 

وأضاف المصدر أنه وافق المجلس على تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لدراسة تطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري للطلاب للالتحاق بالجامعات الحكومية، وسوف يقوم الوزير بإعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بتطبيق هذا النظام في مؤتمر صحفي سيُعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم.

 

قائمة الكليات التى ينطبق عليها قرار إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي

 

وأوضح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات،  أن “قائمة الكليات التى ينطبق عليها قرار إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي، الصادر من المجلس الاعلى للجامعات، وهى التمريض التربية، والتربية النوعية، المعاهد الفنية الصحية، والمعاهد الفنية للتمريض”.

 

إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي للشهادات الثانوية العامة

 

طلاب الثانوية العامة.. وأضاف المصدر لـ"صدى البلد" أن المجلس وافق على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي، وذلك للشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية)، بالإضافة إلى الشهادات الفنية، وذلك اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024.

 

لطلاب الثانوية العامة.. إلغاء اختبارات القدرات بهذه الكليات 

 

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها «أجنبية، عربية» والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات الإعلام والتمريض والمعهد الفنى للتمريض والمعاهد الفنية الصحية والجامعات التكنولوجية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعى.

 

تنسيق الجامعات 2023 كليات تجري اختبارات القدرات 

 

بينما أكد المجلس استمرار اختبارات القدرات لكليات «التربية الرياضية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، والتربية النوعية (فنية - موسيقية - المسرح التربوى)، والفنون التطبيقية، والفنون الجميلة (فنون – عمارة)، والتربية (فنية – موسيقية)».

 

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إلغاء قواعد التوزيع الاقليمي من بين قواعد تنسيق القبول في الجامعات، هو في إطار حرص إلتزام المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق بأحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن.

 

وأضاف عطا أن القرار الصادر سيحافظ على حقوق الطلاب، كما سيمنحهم الاحقية الكاملة فى الالتحاق بالكليات التي يريديونها، وذلك وفقا لقواعد التوزيع الجغرافى .

 

وتابع: " لا يوجد أي تغيير اخر في قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2023 ، وذلك باستثناء إلغاء قواعد التوزيع الاقليمى لكليات التمريض ومعاهد التمريض وكليات التربية ، مؤكدا أن القرار بإلغاء قواعد التوزيع الاقليمى يحقيق العدالة والمساواة بين كل الطلاب من خريجى الثانوية العامة من أجل الالتحاق بالكليات والجامعات.

 

من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن قرار إلغاء اختبارات القدرات في كليات بعينها جاء بعد دراسة من قبل لجنة اختبارات القدرات، والتي هي تجتمع بشكل دورى، حيث يتم رفع ما وصلت إليه من قرارات للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك مع عرض الموقف السنوى لكل الاختبارات.

 

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة عين شمس.

 

وفي بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وكان قد حذر السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة أولياء الأمور من الكيانات الوهمية،  مؤكدا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

 

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.

اختبارات القدرات اجتماع مجلس الوزراء اجتماع مجلس اختبارات القدرات للطلاب الأعلى للجامعات الالتحاق بالجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

بالاسماء.. تعرف على الأندية الموافقة علي خوض السوبر بدلا من الزمالك

إعلامي شهير يزف بشرى سارة بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

موضوعات متعلقة

استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.. وهذا موعد إعلان الجداول

الأعلى للجامعات: إجراءات قبول المصريين العائدين من السودان ستراعى مصلحة الطالب

مشروعات بتمويل 117 مليون جنيه.. تفاصيل مؤشر البحث العلمي شهر أبريل 2023

وزير التعليم العالي يؤكد على أهمية ربط الأبحاث بالصناعة وتوجيهها لخدمة المجتمع

بتخفيض 20%.. مركز اللغات بجامعة القاهرة يعلن عن دورات تدريبية للطلاب والخريجين

التعليم العالي تعلن مد قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025 ببرنامج "امحوتب"

"كريتيفا قنا".. وزير التعليم العالي يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بـ"جنوب الوادي"

عاشور يتفقد جامعة سفنكس ويؤكد على الالتزام بالجداول الزمنية للعام الدراسي

ترشيحاتنا

غير متوقع.. أوكرانيا تكشف سبب تأخير الهجوم المضاد ضد روسيا

وساطة مصرية| جهود دولية وعربية لتغليب لغة الحوار وحقن دماء الشعب السوداني

هل شارب الخمر ليس له حد في الإسلام؟.. علماء الدين يحسمون الجدل

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني لبحث الأزمة السودانية والعلاقات المشتركة

القومي للمرأة يشارك بورشة عمل الاتجاهات القانونية في مجال حقوق الملكية الفكرية

قبل الزيادة.. كيفية دفع مخالفات المرور إلكترونيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

انحناء الظهر مؤشر للإصابة بمرض خطير

المشاهير مجانيين.. حارس الملكة اليزابيث السابق يحكي مأساته مع تأمين نجوم الغناء

سعرها 4 مليون جنيه.. طالب جائع يأكل موزة عمل فني بكوريا

فيديو

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

الزراعة تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق | تفاصيل

الزمالك ينسحب من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي .. ما العقوبة المنتظرة؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ