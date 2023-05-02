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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 55 حالة تعدٍ بالشرقية في اليوم الثالث بالموجه الـ 21

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استمرار تنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 55 حالة تعدٍ علي مساحة 7 ألاف و121 متر مباني و15 فدان و6 قيراط بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 43 حالة تعدي علي مساحة 7 ألاف و121 متر مباني و12 حاله تعدي على أراضي زراعيه وأملاك علي مساحة 15 فدان و 6 قيراط و 3 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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أكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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