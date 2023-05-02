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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرو الإدارات التعليمية بأسوان يتابعون استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الثاني

أنشطة تعليمية بأسوان
أنشطة تعليمية بأسوان

واصل مديرى الإدارات التعليمية بأسوان جولاتهم الميدانية بمختلف المدارس لمتابعة الإستعدادات الجارية لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى.

حيث قام حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية ، بتفقد اللجان الإمتحانية للمواد خارج المجموع لمادتي التربية الدينية والتربية المهنية الفترة الأولى للصف الثانى بمدرسة دراو الثانوية بنين .

وخلال نقاشه مع الطلاب داخل اللجان ، اطمأن على مستوى الامتحان وعدم وجود أى صعوبات تعيق عملية الامتحانات ، حيث قام بحثهم على المذاكرة والاجتهاد لأداء الامتحانات النظرية وتحقيق نتائج متميزة ، ‏وتأكد من وضوح الامتحانات وعدم وجود أي معوقات.

كما تابع الاستعدادات لامتحانات الدراسي الثاني وتأكد من تنفيذ التعليمات الواردة في هذا الشأن.

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الامتحانات 

وفى إدارة إدفو التعليمية ، تابع الدكتور محمد حسين مدير الادارة عدداً من المدارس، وانضباط العاملين ومتابعة اختبارات العملى لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية ومتابعة الكنترولات بهذه المدارس واستعدادها الجيد لانطلاق امتحانات آخر العام الدراسى ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.

وقام عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمتابعة إجراءات نقل وتحميل الصناديق الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لتسليمها إلى المطبعة السرية التابعة لمطابع الشرطة، وذلك لمعاينة الصناديق ومدى مطابقتها للمواصفات تمهيداً للبدء في أعمال طباعة امتحانات هذا العام وفقاً لأعداد طلاب الثانوية العامة.

ويتم تخزين المظاريف البلاستيكية المشمعة بالشمع الأحمر بحيث تكون أوراق أسئلة الامتحانات بداخلها ، ثم يتم توزيعها لمراكز توزيع الأسئلة بمختلف المحافظات فى إطار خطط تأمينية مشددة.

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أنشطة تعليمية 

وتابع عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 ، وخلال تفقده للمطبعة السرية اطمأن عبد الكريم لطفى على كفاءة وجودة الماكينات والأجهزة، وتوافر كافة المستلزمات الورقية والمكتبية.

وشدد لطفي ، على ضرورة تجهيز المادة قبل موعد امتحانها بوقت كافِ بشأن تغليفها بطريق سليمة، ووضعها في المظاريف وفقاً للقواعد الموضوعة، وتأمينها بشكل جيد وكامل .

وفى نفس السياق ، قام سيد برجاس مدير إدارة نصر النوبة التعليمية بحضور حفل ختام الأنشطة، والذى أقامته مدرسة الشيخ مرسى علي الإعدادية لتكريم المتميزين وبعض القيادات التعليمية بالإدارة والمديرية، وذلك بعد حصول المدرسة على ثلاث مراكز في مسابقات التربية الاجتماعية . 

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