عضو مجلس الشيوخ: الحوار الوطني سيساهم في إعادة ثقافة النقاش للمجتمع

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تلجأ دائما إلى الحوار المباشر مع كافة الأطياف، لتحديد الأولويات، وذلك بالرغم من الازمات العالمية والحروب التي يشهدها العالم.

وأضاف "محمد عزمي" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن الحوار الوطني سيساهم في إعادة ثقافة الحوار إلى المجتمع، بالإضافة إلى وجود شفافية ومصارحة واضحة.

ونوه بأن الحوار الوطني يستهدف إرساء قيم ومبادئ الجمهورية الجديدة، مشددا على أن الحوار واضع عدة محاور رئيسية للمناقشة غدا خلال أولى الجلسات.

وأوضح أن الحوار الوطني لم يقتصر على الحاضرين فقط، بل الحوار تلقى مئات وآلاف المقترحات من الشباب، من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد على أن كل القضايا والملفات سيتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، ومن أبرز القضايا قد تكون الأنشطة الطلابية داخل الجامعات، ومشاكل الشباب.

