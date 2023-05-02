حقيقة إمكانية تناول بعض الأطعمة حتى لو ظهر عليها عفن.. تعرف

كشفت الدكتورة عفاف أمين، أستاذ صحة الطعام والميكروبيولوجي بالمعهد القومي للتغذية، حقيقية إمكانية تناول بعض الأطعمة حتى لو ظهر عليها عفن طبقًا لما أكدته وزارة الزراعة الأمريكية.



وأضافت أستاذ صحة الطعام والميكروبيولوجي بالمعهد القومي للتغذية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن العفن له أنواع وألوان وأسماء وأشكال كثيرة جدًا خاصة في المناطق الحارة الرطبة مثل المنطقة التي نعيش بها، موضحا أن العفن مشكلته أنه يفرز منتجات معظمها سام داخل المادة الغذائية.

وتابع أستاذ صحة الطعام والميكروبيولوجي بالمعهد القومي للتغذية، أن الإنسان لا يمكنه التمييز بين الفطريات الممرضة التي تفرز سموم وبين غير الممرضة، ولا يمكن ذلك إلا من خلال المعمل، لافتة إلى أن تأثير الفطريات الممرضة التي تفرز سموما تبدأ بالإسهال وحتى السرطانات.